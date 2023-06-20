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عربي-دولي

أوروبا بصدد تقديم 55 مليار دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا

Lebanon 24
20-06-2023 | 08:50
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طلبت بروكسل اليوم الثلاثاء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم مبلغ إضافي مقداره 50 مليار يورو (55 مليار دولار) لدعم أوكرانيا على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "ستسمح لنا هذه الاحتياطات المالية بتحديد دعمنا المالي بناء على تطور الوضع ميدانيا". (سكاي نيوز)
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