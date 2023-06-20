اشتعال مستودع نفط في هذا البلد.. فيديو يرصد ما حدث

В городе Шопоков недалеко от Бишкека крупный пожар.



Очевидцы заявляют, что горит нефтебаза на железнодорожной станции. По предварительным данным МЧС, горит АЗС.



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