اشتعال مستودع نفط في هذا البلد.. فيديو يرصد ما حدث

В городе Шопоков недалеко от Бишкека крупный пожар.
Очевидцы заявляют, что горит нефтебаза на железнодорожной станции. По предварительным данным МЧС, горит АЗС.
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— Sputnik Кыргызстан (@SputnikNewsKGZ) June 20, 2023
В городе Шопоков недалеко от Бишкека крупный пожар.
Очевидцы заявляют, что горит нефтебаза на железнодорожной станции. По предварительным данным МЧС, горит АЗС.
Подробнее на нашем Telegram- канале: https://t.co/af1HOyfU3M pic.twitter.com/lFYLq6txZT