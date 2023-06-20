مصرع 4 أشخاص في انفجار بمبنى مصنع البارود في تامبوف بروسيا

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أسفر انفجار في مبنى مصنع تامبوف للبارود عن مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين.أعلنت عن ذلك وكالة "تاس" نقلا عن خدمات الطوارئ الروسية، حيث تابع متحدث للوكالة: "حدث انفجار في مبنى مصنع تامبوف للبارود، حيث توجد معلومات عن مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين".وأفادت الإدارة الإقليمية لوزارة حالات الطوارئ أنه تم القضاء على الحريق المفتوح في الهواء المطلق بموقع الطوارئ، ومساحتها 1 متر مربع. (روسيا اليوم)