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مصرع 4 أشخاص في انفجار بمبنى مصنع البارود في تامبوف بروسيا

Lebanon 24
20-06-2023 | 09:30
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أسفر انفجار في مبنى مصنع تامبوف للبارود عن مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

أعلنت عن ذلك وكالة "تاس" نقلا عن خدمات الطوارئ الروسية، حيث تابع متحدث للوكالة: "حدث انفجار في مبنى مصنع تامبوف للبارود، حيث توجد معلومات عن مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين".
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وأفادت الإدارة الإقليمية لوزارة حالات الطوارئ أنه تم القضاء على الحريق المفتوح في الهواء المطلق بموقع الطوارئ، ومساحتها 1 متر مربع. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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