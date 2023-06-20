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عربي-دولي
هل ُتشكّل روسيا ومصر والإمارات تحالفاً جديداً؟
Lebanon 24
20-06-2023
|
13:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح، علّق على إمكانية التعاون بين روسيا ومصر والإمارات بعد حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الإمارات محمد بن زايد عن مشروع في مصر، وقال: "عندما يتعلق الأمر بالتحالفات الاقتصادية بين الدول، فإن التحالف الاقتصادي بين روسيا ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة يبرز كواحد من الأكثر أهمية في المنطقة. يعزز هذا التحالف الثلاثي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين هذه الدول، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية".
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وأشار إلى أن العلاقة في هذا التحالف المحتمل ذات أهمية لكافة الأطراف، فهذا التحالف المحتمل يشكل ركيزة قوية لتعزيز حجم التبادل التجاري بين الدول الثلاث، لاسيما أن العلاقات الوثيقة بين روسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة توفر إمكانية زيادة التصدير والاستيراد بين هذه الدول، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة في القطاعات المختلفة.
وتابع: "كما يتيح هذا التحالف الاقتصادي فرصا هامة للتعاون في مجال الاستثمار بين روسيا ومصر والإمارات. ويمكن للدول الثلاث أن تستفيد من الخبرات والمعرفة والموارد المتاحة لديها لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التوسع في مجالات مثل الطاقة، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والسياحة، والزراعة، وغيرها. هذا يسهم في تعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا وتحقيق التنمية المستدامة".
وأكد أبو الفتوح أن التحالف الاقتصادي المحتمل يعزز العلاقات الاستراتيجية بين الدول الثلاث، حيث يمكن أن التعاون في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية، مما يعزز الاستقرار الإقليمي والتعاون في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وتجدر الإشارة الى أن هذا التحالف بين الدول الثلاث يمكن ان يساهم في تبادل المعرفة والخبرات بين روسيا ومصر والإمارات.
ونوه بأنه يمكن للدول الثلاث أن تستفيد من تبادل الخبرات في مجالات مثل التكنولوجيا، والبحث العلمي، والابتكار، وتطوير المهارات العملية. هذا يدعم تحسين القدرات البشرية وتطوير الصناعات الوطنية. (روسيا اليوم)
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