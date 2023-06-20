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عربي-دولي

جنديّ روسيّ يحصل على مكافأة بقيمة مليون روبل... ماذا فعل في أوكرانيا؟

Lebanon 24
20-06-2023 | 09:04
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن السيناتور الروسي ألكسندر كاريلين قدم للجندي الروسي أندريه كرافتسوف الذي دمر دبابة "ليوبارد" خلال العملية الخاصة بأوكرانيا، شيكا نقديا بمليون روبل.

وأكدت الوزارة أن هذه المكافأة تضاف إلى الأموال التي تخصصها الوزارة للعسكريين للاستيلاء على المعدات العسكرية للعدو.
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من جهتها ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تلقى أكثر من 10 آلاف عسكري مكافأت مالية لقاء تدميرهم أو الاستيلاء على معدات عسكرية للعدو. (روسيا اليوم)
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