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حميدتي: معالجة الأزمة السودانية يجب أن تتركز على حل شامل

Lebanon 24
20-06-2023 | 11:00
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صرح قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بأن معالجة جذور الأزمة السودانية يجب أن ترتكز على حل شامل يضمن حقوق جميع الأطراف.

 وقال دقلو في تسجيل صوتي نشر عبر "تويتر"، إنه لا مجال لاقتلاع السلطة بالانقلابات العسكرية، مثلما "كان يخطط قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وعصابته".
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المصدر: روسيا اليوم
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