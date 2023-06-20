حميدتي: معالجة الأزمة السودانية يجب أن تتركز على حل شامل

صرح قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بأن معالجة جذور الأزمة السودانية يجب أن ترتكز على حل شامل يضمن حقوق جميع الأطراف.



وقال دقلو في تسجيل صوتي نشر عبر "تويتر"، إنه لا مجال لاقتلاع السلطة بالانقلابات العسكرية، مثلما "كان يخطط قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وعصابته".

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