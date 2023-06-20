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هانتر بايدن يقر بالذنب في 3 قضايا فدرالية

Lebanon 24
20-06-2023 | 10:21
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أفادت وسائل إعلام أميركية بأن هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيقر بالذنب في ثلاث تهم فدرالية، في تطور قد تكون له أصداء مؤثرة على الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل. 

ونقلت شبكة سي أن أن، عن وزارة العدل أن هانتر سيقر بالذنب في جنحتي ضرائب فدرالية، وبتهمة أخرى مرتبطة بحيازة السلاح. 
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وأضافت أنه سيمثل أمام المحكمة للاعتراف بالذنب في التهم الموجهة إليه. 

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هانتر توصل إلى اتفاق للاعتراف بالذنب في التهم الموجهة إليه بأنه فشل عمدا في دفع ضرائب الدخل الفدرالية. 

وأضافت الصحيفة إلى أن إقرار بايدن بالذنب يأتي بعد تحقيق استمر لسنوات من قبل المدعي الأميركي المعين من قبل ترامب في ولاية ديلاوير، ديفيد ويس، الذي ظل في منصبه في ظل إدارة بايدن لمتابعة التحقيق الجنائي في القضايا المتعلقة بنجل الرئيس.
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