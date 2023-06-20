رئيس وزراء كردستان العراق يزور تركيا لبحث وقف صادرات النفط





وقالت الرئاسة التركية على تويتر، إن أردوغان التقى مع برزاني في القصر الرئاسي بأنقرة.

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وقال مسؤول كردي كبير، مقرب من مكتب رئيس وزراء حكومة كردستان العراق، "يجب مناقشة قضايا مختلفة منها الأمن في المنطقة. لكن ستكون لصادرات النفط أولوية قصوى". وصل مسرور برزاني، رئيس وزراء حكومة كردستان العراق إلى تركيا، الثلاثاء، لإجراء محادثات مع الرئيس، رجب طيب أردوغان، حول موضوعات منها توقف صادرات النفط.وقالت الرئاسة التركية على تويتر، إن أردوغان التقى مع برزاني في القصر الرئاسي بأنقرة.وقال مسؤول كردي كبير، مقرب من مكتب رئيس وزراء حكومة كردستان العراق، "يجب مناقشة قضايا مختلفة منها الأمن في المنطقة. لكن ستكون لصادرات النفط أولوية قصوى".

وأوقفت تركيا صادرات تبلغ 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق، عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 آذار، بعدما أصدرت هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.



وقال مسؤول كردي آخر مُقيم في بغداد، إن زيارة برزاني تهدف إلى إيجاد سُبُل للإسراع باستئناف تلك الصادرات، التي تعد مصدرا حيويا للنقد في إقليم كردستان.



وترغب تركيا في التفاوض بشأن حجم التعويضات، التي قضى قرار التحكيم بأن تدفعها، وكذلك تسعى إلى توضيح أمور تتعلق بقضايا تحكيم أخرى مفتوحة. (سكاي نيوز عربية)