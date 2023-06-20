صفقة بين نجل بايدن ووزارة العدل.. على ماذا نصّ الاتفاق؟

كشف ممثلو الادعاء أن هانتر، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، أقر بتهمتين على صلة بالتخلف عن دفع ضريبة دخل فيدرالية.



كما أقر هانتر بايدن، في اتفاق مع مكتب المدعي العام الأميركي في ولايته ديلاوير، بحيازته سلاحًا ناريًا رغم تعاطيه المخدرات.

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وسيتجنب هانتر الملاحقة القضائية في اتهام منفصل يتعلق بحيازة السلاح، في صفقة مع وزارة العدل قد تجنبه دخول السجن.



وهانتر بايدن (52 عاماً)، سيعترف بارتكاب جرائم جنحة ضريبية في إطار الاتفاق الذي تم الإعلان عنه اليوم.



والاتفاق سيجنبه أيضاً الملاحقة القضائية بتهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني كمتعاط للمخدرات، طالما التزم بالشروط التي وضعها ممثلو الادعاء العام.



وفي منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي، شبه دونالد ترامب، صفقة هانتر بايدن بأنها "مجرد تذكرة مرور" مضيفا: "نظامنا معطل!".



من جهته، قال مكتب مستشار البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس والسيدة الأولى جيل بايدن "يحبان ابنهما ويدعمانه بينما يواصل إعادة بناء حياته".