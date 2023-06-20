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إقتصاد

الأمم المتحدة: نواصل العمل مع روسيا وأوكرانيا من أجل تمديد صفقة الحبوب

Lebanon 24
20-06-2023 | 16:00
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أكدت الأمم المتحدة مواصلة العمل مع روسيا وأوكرانيا من أجل تمديد سريان صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "نواصل العمل مع الأطراف، بما فيها روسيا وأوكرانيا، لضمان استمرار عمل مبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود، ومذكرة التفاهم حول تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية".
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وأضاف: "نعتزم مواصلة هذا العمل بقدر ما نستطيع".
 
وأكد المتحدث أن الأمم المتحدة على اتصال بالدول الغربية بشأن تنفيذ البنود الخاصة بتصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية، مضيفا أن "هناك عددا من الأمور التي لا تخضع لإشرافنا، وبعضها متعلقة بقلق مختلف الشركات بشأن إمكانية إجراء التعاملات".

وتابع: "أكدنا بوضوح أن تلك الصادرات لا تخضع للعقوبات، وحددنا الطرق التي يمكن ضمان التصدير عبرها، لكن بعض القرارات في هذا المجال غير خاضعة لرقابتنا".

وأضاف نفس المصدر أن الأمم المتحدة غير مستعدة حاليا للإعلان عن أي لقاءات جديدة بين مسؤوليها والجانب الروسي بشأن تمديد صفقة الحبوب في هذه المرحلة. (روسيا اليوم) 

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