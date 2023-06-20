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عربي-دولي

ميزة رائعة وصلت إلى "واتسآب".. إكتشفوها الآن

Lebanon 24
20-06-2023 | 14:51
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أعلن تطبيق واتساب، الثلاثاء، إطلاق ميزة "إسكات المتصلين المجهولين"، وذلك بعد موجة اتصالات من أرقام غريبة طالت مستخدمي التطبيق حول العالم في الآونة الأخيرة.

وبحسب واتساب، فإنّ ميزة "إسكات المتصلين المجهولين" الجديدة صُممت لمنح المستخدمين المزيد من الخصوصية عبر مساعدتهم على حجب المكالمات غير المرغوب فيها والمكالمات الخادعة من أشخاص مجهولين، مما يساعد في زيادة مستوى الأمان داخل التطبيق.
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وعند تفعيل الميزة الجديدة، فإن واتساب سيقوم "بإسكات" الاتصالات من الأرقام الغريبة وليس منعها أي أن التطبيق لن يبلغك فوراً أن أحداً ما يتصل بك، بل سيقوم بإظهار إشعار بمكالمة فائتة من رقم ما، وذلك حتى تتمكن من التصرف في حال كانت المكالمة من شخص مهم بالنسبة إليك ولكنك لم تقم بتسجيل رقمه على سجل الهاتف.

ويمكن تفعيل ميزة "إسكات المتصلين المجهولين" من خلال الذهاب إلى إعدادات واتساب ومن ثم اختيار "الخصوصية" ثم "المكالمات" حيث يجب عليك هنا تفعيل خيار "إسكات المتصلين المجهولين".

وتأتي خطوة إطلاق واتساب لميزة "إسكات المتصلين المجهولين" بعدما اشتكى الملايين من مستخدمي التطبيق حول العالم من تعرضهم لمحاولات احتيال عبر تلقيهم لمكالمات مريبة من أرقام دولية غريبة، مما عرّض سمعة التطبيق للخطر وتسبب باتهامه بأنه بات وسيلة تساعد المحتالين في الإيقاع بالمستخدمين.

وبالإضافة إلى ميزة "إسكات المتصلين المجهولين"، أطلق واتساب ميزة مراجعة إعدادات الخصوصية كوسيلة لمساعدة المستخدمين على البقاء على دراية بكل خيارات الحماية المتاحة في التطبيق.

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