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عربي-دولي

ماكرون مهتمّ بالمشاركة في قمة بريكس المقبلة

Lebanon 24
20-06-2023 | 15:29
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أبلغت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم، جمهورية جنوب إفريقيا بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهتم بالمشاركة في قمة مجموعة "بريكس" المرتقبة شهر آب المقبل.

وقالت كولونا في ختام زيارتها لبريتوريا: "أبلغت نظيرتي في جمهورية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، بأن الرئيس ماكرون غير مرتبط بأي التزامات خلال فترة انعقاد قمة مجموعة "بريكس" المزمع عقدها في الجمهورية في شهر آب المقبل، وأنه يأمل بالمشاركة فيها انطلاقا من اهتمامه بمواصلة الحوار الذي تجريه فرنسا مع دول مجموعة "بريكس".
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وأوضحت كولونا أن قرار دعوة ماكرون "لا يجب أن يتخذ من قبل فرنسا، وإنما من قبل دول مجموعة "بريكس"، على رأسها جمهورية جنوب إفريقيا الراعية للقمة.

أشارت المتحدثة خلال مؤتمر صحفي جمعها بنظيرتها الجنوب إفريقية، إلى أن مثل هذه الدعوة يجب أن يتم توجيهها إلى ماكرون في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي، في تلميح إلى إمكانية مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة.

المصدر: روسيا اليوم
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