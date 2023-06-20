فيديو يهزُّ فرنسا.. هكذا اعتدى مُتشرّد على عجوز وحفيدتها!

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وقال موقع "20 دقيقة" (20minutes) الفرنسي إن الحادث وقع يوم أمس الإثنين، في حدود الساعة الخامسة والنصف عصراً، بمدينة بوردو، مشيراً إلى أن الضحيتين هما جدة تبلغ من العمر 73 عاماً وحفيدتها البالغة من العمر 7 سنوات، في حين أنّ المعتدي لا يتجاوز عمره الـ29 عاماً.ويظهر الفيديو، الذي أثار ضجة في فرنسا، الشاب يتحين الفرصة للانقضاض على الجدة وحفيدتها، اللتين كانتا تقفان أمام باب منزلهما في الشارع.وحين شعرت الجدة بالخطر، حاولت الدخول إلى المنزل وإغلاق الباب، قبل أن يهاجمهما المتشرد، الذي شرع في الاعتداء عليهما بوحشية ورماهما بالأرض.وبعد ذلك، حاول المعتدي اختطاف الطفلة، لكنها هربت منه وركضت في اتجاه جدتها. وحين أدرك المتشرد أنه في خطر، اختفى عن الأنظار.وفي وقت لاحق، ذكرت الشرطة الفرنسية أنه تم القبض على مشتبه به "معروف لدى الشرطة"، وقالت إن عملية الإيقاف جرت بعد أقل من ساعتين، بفضل أشرطة الفيديو وأقوال شهود عيان.ويواجه الشاب تهم "اقتحام منزل" و"محاولة اختطاف وحبس قسري" و"ممارسة العنف ضد شخص ضعيف وقاصر يقل عمره عن 15 عاماً".