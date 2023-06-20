قبرص تأمل بإنشاء خط أنابيب يربطها بحقول الغاز الإسرائيلية

أعلن وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو لـ"رويترز"، اليوم، أن بلاده تأمل في تطوير خطط لإنشاء خط أنابيب يربطها بحقول الغاز الإسرائيلية في شرق البحر المتوسط، خلال محادثات تبدأ الشهر المقبل.



Advertisement وتُمثّل المقترحات التي قدمتها الحكومة القبرصية الجديدة، التي تولّت السلطة في آذار، نهجاً مختلفاً بشكل ملحوظ عن سابقاتها في نقل الغاز إلى أوروبا والأسواق الأخرى.



وبدلاً من خط أنابيب إيست ميد (شرق المتوسط) الذي يمتد ألفي كيلومتر إلى القارة الأوروبية، تقترح الحكومة الجديدة خط أنابيب أقصر بكثير يربط قبرص بالحقول الواقعة قبالة إسرائيل. وبمجرد وصوله إلى قبرص، يمكن تسييل الغاز وشحنه إلى أوروبا.





ولم تدخل اكتشافات قبرصية أصغر حيّز الإنتاج بعد. ويرى باباناستاسيو، الذي يعمل في صناعة الطاقة منذ نحو أربعة عقود، أنّ خطته الجديدة تتضمّن الحلول.



وقال في مقابلة اليوم إنّها "مكسب للطرفين"، مضيفاً أنّه لم يتم إلغاء خط أنابيب "إيست ميد"، الذي تدور حوله مناقشات بين إسرائيل وقبرص واليونان منذ نحو عقد، لكنه واجه تحديات. وتُمثّل المقترحات التي قدمتها الحكومة القبرصية الجديدة، التي تولّت السلطة في آذار، نهجاً مختلفاً بشكل ملحوظ عن سابقاتها في نقل الغاز إلى أوروبا والأسواق الأخرى.وبدلاً من خط أنابيب إيست ميد (شرق المتوسط) الذي يمتد ألفي كيلومتر إلى القارة الأوروبية، تقترح الحكومة الجديدة خط أنابيب أقصر بكثير يربط قبرص بالحقول الواقعة قبالة إسرائيل. وبمجرد وصوله إلى قبرص، يمكن تسييل الغاز وشحنه إلى أوروبا.ولم تدخل اكتشافات قبرصية أصغر حيّز الإنتاج بعد. ويرى باباناستاسيو، الذي يعمل في صناعة الطاقة منذ نحو أربعة عقود، أنّ خطته الجديدة تتضمّن الحلول.وقال في مقابلة اليوم إنّها "مكسب للطرفين"، مضيفاً أنّه لم يتم إلغاء خط أنابيب "إيست ميد"، الذي تدور حوله مناقشات بين إسرائيل وقبرص واليونان منذ نحو عقد، لكنه واجه تحديات.



وبالإضافة إلى كونه أقصر وتنفيذه أسرع، فإنّ الخط الجديد الذي يبلغ طوله 300 كيلومتر ويمتد إلى الحقول الواقعة قبالة إسرائيل يوفر لقبرص الوصول إلى الغاز الرخيص ويمنح إسرائيل منفذا آخر للتصدير بالإضافة إلى مصر.



وقال باباناستاسيو إن المشروعات حظيت بتأييد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس.



وأضاف: "سيجري تشكيل لجنتين فنيتين تضمان خبراء من الجانبين وستبدأ المناقشات في تموز. وستكون اللجنة الأولى معنيّة بالغاز والهيدروجين والثانية بالكهرباء".