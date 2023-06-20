كم بلغ عددُ الفارين من السودان جرّاء الإشتباكات؟

قال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الثلاثاء، إن عدد الأشخاص الذين فروا من القتال في السودان تجاوز 500 ألف، بينما نزح 2 مليون شخص داخلياً.



وأوضح غراندي في مؤتمر صحافي بنيروبي: "اليوم (الثلاثاء) تجاوزنا عتبة نصف مليون لاجئ من السودان بعد بدء الصراع. نزح مليونا شخص داخل البلاد".

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واندلعت المعارك في السودان في 15 نيسان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غراندي قوله: "إذا لم نقم بإسكات تلك البنادق، سيستمر نزوح الشعب السوداني". وأوضح غراندي في مؤتمر صحافي بنيروبي: "اليوم (الثلاثاء) تجاوزنا عتبة نصف مليون لاجئ من السودان بعد بدء الصراع. نزح مليونا شخص داخل البلاد".واندلعت المعارك في السودان في 15 نيسان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غراندي قوله: "إذا لم نقم بإسكات تلك البنادق، سيستمر نزوح الشعب السوداني".

وكان غراندي يتحدث في يوم اللاجئ العالمي، غداة تعهد مانحين في مؤتمر للأمم المتحدة بتقديم حوالى 1,5 مليار دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في السودان والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين فارين من القتال.



وبعد أكثر من شهرين من بدء القتال، أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من اتساع رقعة الأزمة التي قد تزعزع استقرار الدول الإفريقية المجاورة.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر المانحين الاثنين: "حجم وسرعة غرق السودان في الموت والدمار غير مسبوقين".