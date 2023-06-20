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عربي-دولي

فلسطين تطالب بضغط دولي للتهدئة.. والجيش الإسرائيلي يُعزّز وجوده في الضفة

Lebanon 24
20-06-2023 | 16:44
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طالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي وأميركي عاجل للضغط على إسرائيل لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد، بينما قرر الجيش الإسرائيلي تعزيز وجوده في الضفة الغربية بمزيد من القوات بدءا من الليلة.

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وقالت شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن المشاورات الأمنية الإسرائيلية، أسفرت عن قرار بتعزيز قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وهاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في قرية اللبن الشرقية، وأطلقوا الرصاص الحي، كما تعرضت بيت ومحال وحقول للحرق.

وقالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إن مسلحين فلسطينيين فتحا النار بالقرب من مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

وجاء في بيان خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية: "تأكدت وفاة أربعة أشخاص وهناك أربعة جرحى آخرين، أحدهم مصاب بجروح خطرة" في هجوم بإطلاق النار قرب مستوطنة عيلي في الضفة الغربية.

وأوردت الإذاعة الإسرائيلية أن "منفذا العملية من بلدة عزيف بنابلس"، وقد استشهدَ أحدهما في موقع الهجوم فيما ارتقى الآخر قرب طوباس.

وتبنت حركة حماس عملية إطلاق النار، قائلة إن مطلق الرصاص عضو في جناحها المسلح وإن الهجوم جاء ردا على الهجوم الإسرائيلي يوم الإثنين.

ويأتي الهجوم غداة استشهاد 6 فلسطينيين في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
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