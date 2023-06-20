داخل سجن للنساء في هندوراس.. إشتباكٌ يوقع 41 قتيلاً

أعلنت الشرطة في هندوراس عن وقوع إشتباكٍ عنيف، الثلاثاء، داخل سجن للنساء قرب العاصمة تيغوسيغالبا.

وبحسب التقارير، فإن الحادثة حصلت بين عصابات متناحرة في سجن سينترو فمينينو دي أدابتاسيون سوشيال للنساء، وقد أسفرت عن مقتل 41 شخصاً على الأقل.

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وبحسب وكالة "رويترز"، فقد اكتشفت السلطات الهندوراسية 25 جثة محترقة في السجن وذلك بعد تقارير عن اندلاع أعمال شغب في المكان.



تعاني هندوراس من تاريخ حافل بالحوادث القاتلة في السجون، حيث أفادت التقارير بمقتل 18 سجينًا في معركة عصابات في سجن في عام 2019، ومقتل أكثر من 350 شخصًا في حريق عام 2012.