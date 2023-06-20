"موديز": تحوّل تركيا لسياسات تقليدية سيكون إيجابياً

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أعلنت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية أن تحوّل تركيا لسياسات اقتصادية تقليدية بدرجة أكبر ويمكن التنبؤ بها سيكون أمراً "إيجابياً للتصنيف الائتماني بلا شك".وعيّن الرئيس رجب طيب أردوغان وزيراً جديداً للمالية ومحافظة جديدة للبنك المركزي بعد فوزه بولاية جديدة الشهر الماضي. ومن المنتظر أن يرفع البنك المركزي الخميس المقبل أسعار الفائدة بنسبة كبيرة، بعدما ظلّت أقل كثيراً من مستوى التضخّم على مدى العامين الماضيين.وأشار تقرير "موديز" التي تضع التصنيف الائتماني لتركيا عند "‭B3‬" مع نظرة مستقبلية مستقرة الى أنه "إذا تم التحوّل تجاه أسلوب تقليدي بدرجة أكبر ومستند إلى القواعد، ويمكن التنبؤ به في صنع السياسات، فسيكون ذلك أمرا إيجابيا للتصنيف الائتماني ويأتي مبكرا عما توقعنا".