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غوتيريس دعا إلى تسريع شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود

Lebanon 24
20-06-2023 | 19:32
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قال متحدث باسم الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس دعا إلى تسريع شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بموجب اتفاق يسمح بصادرات آمنة في زمن الحرب، في الوقت الذي تهدد فيه روسيا بالانسحاب من الاتفاق الشهر المقبل.
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توسطت الأمم المتحدة وتركيا في مبادرة حبوب البحر الأسود مع روسيا وأوكرانيا في تموز 2022 للمساعدة في مواجهة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب غزو موسكو لجارتها وحصار موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.
لكن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، قال إن صادرات المواد الغذائية: "تراجعت بشكل كبير من ذروة بلغت 4.2 مليون طن متري في أكتوبر 2022 إلى 1.3 مليون في أيار، وهو أقل حجم منذ بدء المبادرة العام الماضي".

أصيب غوتيريس بخيبة أمل بسبب تباطؤ وتيرة تفتيش السفن واستبعاد ميناء بيفديني (يوجني)، أحد الموانئ الأوكرانية الثلاثة المشمولة باتفاق التصدير عبر البحر الأسود.

وقال حق في بيان: "الأمين العام يدعو الأطراف إلى تسريع العمليات ويحثهم على بذل قصارى جهدهم لضمان استمرار هذا الاتفاق الحيوي، المقرر تجديده في 17 تموز". (الراي الكويتية)
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