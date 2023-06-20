آلاف الكولومبيين يتظاهرون ضد الرئيس رفضاً لخططه الإصلاحية

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تظاهر آلاف الكولومبيين في العاصمة بوجوتا ومدن أخرى، ضد الخطط الإصلاحية للرئيس اليساري جوستافو بيترو التي يعتبر كثيرون أنه تمادى بها.ومنذ توليه السلطة في أغسطس الماضي، قدم بيترو مشاريع إصلاحية عدة إلى البرلمان تحفف من مشاركة القطاع الخاص في نظام الرعاية الصحية وتعيد توزيع الأراضي غير المنتجة إضافة إلى إصلاح أنظمة العمل والتقاعد.لكن منذ ذلك الحين فقد أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا دعم الغالبية في مجلس النواب الذي كبل يديه في مواصلة طرح مشاريعه الإصلاحية.وتجمع المتظاهرون بدعوة من المعارضة اليمينية تحت شعار "مسيرة الغالبية" في مدن عدة بينها بوجوتا وميديلين وكالي وبارانكيا.