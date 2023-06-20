أوكرانيا تحشد على حدود بيلاروسيا.. هل تلجأ لسياسة الأرض المحروقة؟

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فيما يستمر الهجوم الأوكراني المضاد في الجنوب وسط تضارب البيانات حول المعادلة الميدانية للمعارك بين الجانبين، اتهمت روسيا كييف بحشد قوات كبيرة على الحدود البيلاروسية.وبحسب البيان الروسي تم رصد نشر فرقة عسكرية كبيرة على طول الحدود مع بيلاروسيا، ما يعد تخطيطا لعمليات تسلل من جانب جماعات استطلاع وتخريب.المخاوف من تبعات الهجوم المضاد في مينسك دفعت التعاون بين روسيا وبيلاروسيا إلى قبول الأخيرة بنشر موسكو أسلحة نووية تكتيكية على أراضيها، فهل تدخل بيلاروسيا في الحرب بشكل مباشر؟تخوف من التحرك الأوكرانييرى أولكسندر فومين الباحث بمركز قضايا الأمن التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن بيلاروسيا التي تقع في الشمال من أوكرانيا تضع كل الاحتمالات في حسبانها من بينها إمكانية أن تتعرض أراضيها لهجوم جوي أوكراني، وإن كان أمرا واردا بحسابات الواقع ومستبعدا بالمنطق العسكري في آن واحد، فبيلاروسيا وأوكرانيا تشتركان معا في حدود واسعة تبلغ طولها 1084 كيلومتر.ويؤكد أولكسندر فومين، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية" أن قرب حدود بيلاروسيا من العاصمة الأوكرانية كييف ذا قيمة استراتيجية كبرى، وبالتالي فهي تمثل تهديدا مزدوجا، لا سيما، أن هناك تعاونا ومساندة واسعة بين روسيا وبيلاروسيا وأي تهديد للأخير يعد تهديدا مباشرا لموسكو.هل تدخل مينسك الحرب؟يستبعد فاديم أريستوفيتش الأكاديمي في الشؤون الدولية بجامعة تافريسكي الأوكرانية، دخول بيلاروسيا بشكل مباشر في الحرب رغم تصريحات رئيسها والتهديد بذلك.ويوضح فاديم أريستوفيتش، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أسباب امتناع بيلاروسيا عن الدخول بشكل مباشر في الحرب هي كالآتي:قبول مينسك بنشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضيها من باب المصالح المشتركة والحماية الذاتية، فالدول الغربية لن تجازف بالاقتراب بأسلحتها من مناطق تنتشر بها أسلحة (يوم القيامة) مفاتيح إطلاقها بيد القيادة الروسية.بيلاروسيا تخشى أيضا من عصى العقوبات الغربية والأميركية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي الداخلي والوضع الاقتصادي لروسيا أيضا.طول الحدود مع بيلاروسيا وأوكرانيا يجعلها بؤرة مشتعلة حال دخول مينسك للحرب بشكل رسمي ما يهدد وجود النظام الحالي بقيادة ألكسندر لوكاشينكو.سياسة الأرض المحروقةحول مخاطرة دخول مينسك للحرب في أوكرانيا، يتخوف الباحث في الشأن الدولي، ضياء نوح من لجوء أوكرانيا لسياسة الأرض المحروقة مع مؤشرات تؤكد فشل أول مراحل الهجوم المضاد ونفاد صبر الشارع الغربي من فاتورة الإمدادات والمساعدات المالية المستمرة في وقت تتضور اقتصادات الغرب إرهاقا جراء أزمتي الوقود والإمدادات الغذائية المترتبة على اندلاع حرب أوكرانيا المستمرة.(سكاي نيوز)