بارقة أمل في قضية الغواصة "تيتان".. هذا ما تم رصده في المنطقة





وذكر تقرير لصحيفة "ذا صن" وموقع "ذا ديلي بيست"، أنه تم رصد "ضجيج" في المنطقة التي فقدت فيها الغواصة.

Advertisement

ووفق التقارير، فقد اكتشفت طائرة كندية انضمت إلى حملة البحث عن "تيتان" ضجيجا بالقرب من موقع فقدان الغواصة بعد نشر العديد من أجهزة السونار "السونوبويز" التي تلقى في البحر بواسطة الطائرات للرصد عما يوجد تحت الأعماق، وإرسال المعلومات من خلال جهاز بث.



ورصدت الطائرة الكندية ما يشبه "أصوات قرع في المنطقة كل 30 دقيقة"، وفق التقارير، والتي لم تؤكد التوقيت الدقيق لذلك، إلا أنها بينت أنه تم نشر "سونار" إضافي بعد أربع ساعات، وما زال صوت القرع الذي لم يتأكد سببه مسموعا. أحيت تقارير صحفية نشرت الأمل بإمكانية نجاة ركاب الغواصة "تيتان" والتي فقدت بينما كانت في طريقها لحطام سفينة "تايتانيك".وذكر تقرير لصحيفة "ذا صن" وموقع "ذا ديلي بيست"، أنه تم رصد "ضجيج" في المنطقة التي فقدت فيها الغواصة.ووفق التقارير، فقد اكتشفت طائرة كندية انضمت إلى حملة البحث عن "تيتان" ضجيجا بالقرب من موقع فقدان الغواصة بعد نشر العديد من أجهزة السونار "السونوبويز" التي تلقى في البحر بواسطة الطائرات للرصد عما يوجد تحت الأعماق، وإرسال المعلومات من خلال جهاز بث.ورصدت الطائرة الكندية ما يشبه "أصوات قرع في المنطقة كل 30 دقيقة"، وفق التقارير، والتي لم تؤكد التوقيت الدقيق لذلك، إلا أنها بينت أنه تم نشر "سونار" إضافي بعد أربع ساعات، وما زال صوت القرع الذي لم يتأكد سببه مسموعا.

وبدأت عملية إنقاذ في مياه المحيط الأطلسي العميقة يوم الإثنين بحثا عن الغواصة التي كانت تقل على متنها خمسة أشخاص لتوثيق حطام سفينة تايتانيك الأيقونية التي غرقت قبل أكثر من قرن.



وتم الإبلاغ عن تأخر السفينة ليلة الأحد على بعد حوالي 700 كيلومتر جنوب سانت جونز بمقاطعة نيوفاوندلاند، وفقا لمركز تنسيق الإنقاذ المشترك الكندي في هاليفاكس بمقاطعة نوفا سكوشا.



وحسبما ذكر منسق استجابة المنطقة الأولى الكابتن جيمي فريدريك، فإن المسؤولين قد جابوا بالفعل مساحة 7600 ميل مربع بحثا عن الغواصة.



وأشار فريدريك إلى أنهم حتى ولو تمكنوا من تحديد موقع الغواصة المفقودة قبل نفاد إمدادات الأوكسجين الخاصة بها صباح الخميس، فإنه لا يوجد ضمان بأن رجال الإنقاذ سيكونون قادرين على رفع الغواصة إلى السطح.