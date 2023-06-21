وصفه بالديكتاتور... ماذا قال بايدن عن الرئيس الصيني؟

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وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، نظيره الصيني، شي جين بينغ، بالديكتاتور، فيما أكد أن الأميركيين لا ينبغي أن يقلقوا بشأن الصين لأنها تواجه مشاكل اقتصادية حقيقية.وقال بايدن في حملة لجمع التبرعات في كاليفورنيا "السبب الذي جعل شي جين بينغ مستاء للغاية عندما أسقطت هذا البالون المليء بمعدات التجسس هو أنه لم يكن يعلم بمكانه".وتابع "هذا إحراج كبير للديكتاتوريين. عندما لا يعرفون ما الذي يحدث، لم يكن من المفترض أن يذهب إلى حيث ذهب، لقد انحرف عن مساره".وأكد بايدن أن الرئيس الصيني يرغب حاليا في استئناف العلاقات مع الولايات المتحدة بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لبكين.وكشف الرئيس الأميركي أيضا أن شي "كان منزعجا" من تشكيل الولايات المتحدة لمجموعة الرباعي التي تضم اليابان وأستراليا والهند إلى جانب الولايات المتحدة.وقال بايدن إن شي "حاول ثنيه عن اتخاذ هذه المبادرة".والاثنين، عبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن اعتقاده بأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تمضي في "الطريق الصحيح"، لكنه قال إنه لا يعتقد بأن زيارة نادرة قام بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الصين أحرزت تقدما، وفقا لوكالة "رويترز".واتفقت الصين والولايات المتحدة، الاثنين، على تحقيق الاستقرار في تنافسهما المحتدم حتى لا يتحول إلى صراع لكنهما أخفقتا في التوصل لأي انفراجة كبيرة.وأكد وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، الاثنين، أنه ناقش مع المسؤولين في الصين العديد من الملفات والتحديات الثنائية لضمان استقرار العلاقات بين البلدين.(الحرة)