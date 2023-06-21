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عربي-دولي

ثلوج الهيمالايا مهددة... ما علاقة الاحتباس الحراري؟

Lebanon 24
21-06-2023 | 00:30
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تذوب الأنهار الجليدية بمعدلات غير مسبوقة عبر سلاسل جبال هندوكوش في جبال الهيمالايا، ويمكن أن تفقد ما يصل إلى 80٪ من حجمها هذا القرن إذا لم يتم تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بشكل حاد، وفقا لدراسة صدرت، الثلاثاء، من المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال.
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وحذر المركز من أن الفيضانات المفاجئة والانهيارات الثلجية ستزداد احتمالا في السنوات المقبلة، وأن توافر المياه العذبة يمكن أن يتقلص لما يقرب من ملياري شخص يعيشون في اتجاه مجرى 12 نهرا تنبع من الجبال.

ويعد الجليد والثلوج في سلاسل جبال هندوكوش في جبال الهيمالايا مصدرا مهما للمياه لتلك الأنهار التي تتدفق عبر 16 دولة في آسيا وتوفر المياه العذبة لـ 240 مليون شخص في الجبال و1.65 مليار آخرين في اتجاه مجرى النهر.

وينقل موقع USA Today عن أمينة ماهارجان، أخصائية الهجرة وإحدى مؤلفي التقرير قولها إن "الأشخاص الذين يعيشون في هذه الجبال والذين لم يسهموا بأي شيء تقريبا في ظاهرة الاحتباس الحراري معرضون لخطر كبير بسبب تغير المناخ".

وأضافت "جهود التكيف الحالية غير كافية على الإطلاق، ونحن قلقون للغاية من أنه من دون دعم أكبر، لن تتمكن هذه المجتمعات من التأقلم".

وقد وجدت تقارير سابقة مختلفة أن الغلاف الجليدي - المناطق على الأرض التي تغطيها الثلوج والجليد - هي من بين الأكثر تضررا من تغير المناخ. وجدت الأبحاث الحديثة أن الأنهار الجليدية في جبل إيفرست، على سبيل المثال ، فقدت المقدار الذي جمعته خلال ألفي عام من الجليد في السنوات الـ 30 الماضية فقط.(الحرة) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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