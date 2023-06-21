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عربي-دولي
رميا بالرصاص.. طفل يقتل آخر إليكم تفاصيل الجريمة المروعة
Lebanon 24
21-06-2023
|
00:02
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في حادثة مروعة، أردى طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، طفلاً (5 سنوات) قتيلاً بعدما أطلق عليه النار داخل منزل في شرق كنتاكي، وفق ما أفادت الشرطة.
وقالت شرطة الولاية في بيان إن تحقيقا أوليا خلص إلى أن إطلاق النار الذي تم الإبلاغ عنه مساء أمس الاثنين في أحد منازل مدينة ماكي كان عرضيا.
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وقالت الشرطة إن المسعفين حاولوا إنقاذ الطفل، غير أن الطبيب الشرعي في مقاطعة جاكسون أعلن وفاة الطفل في مكان الحادث.
أضافت الشرطة أن التحقيقات ما زالت جارية فيما رفضت الكشف عن هوية الطفلين.
وشهدت الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام أكثر من 150 حادث إطلاق نار غير مقصود من قبل أطفال، بما في ذلك ثلاثة حوادث أخرى في كنتاكي، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية وخمسين شخصا وإصابة مائة وشخص آخرين، حسبما تفيد إحصاءات منظمة "إيفري تاون فور غن سيفتي" المعنية بحماية المواطنين من خطر الأسلحة.(العربية)
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