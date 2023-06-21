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عربي-دولي

انتهاء الهدنة في السودان..اشتباكات عنيفة وتحليق للطيران الحربي وإطلاق المضادات الأرضية

Lebanon 24
21-06-2023 | 02:12
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انتهت الهدنة التي أعلن عنها السبت الماضي، بين طرفي النزاع في السودان، في السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي.

شهدت الأجواء في السودان طلعات جوية للطيران الحربي في أم درمان، فيما تصدت قوات الدعم السريع بالمضادات الأرضية، بحسب ما أفاد به مراسل "العربية" و"الحدث". وأفادت الأنباء القادمة من السودان باندلاع اشتباكات عنيفة في منطقة المهندسين وحي الفتيحاب بأم درمان في الخرطوم وكذلك باندلاع اشتباكات عنيفة في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بين الجيش وقوات الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو.
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وقد انتهت هدنة الاثنتين وسبعين ساعة بين الجيش وقوات الدعم السريع صباح اليوم، بعد أن دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، بين طرفي الصراع، غير أنها لم تخل من خروقات في مناطق مختلفة.
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