

جاءت زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الصين، في ظل التغيير الذي أحدثته بكين من خلال الجهود التي قادتها للتوسط في السلام في الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي كانت تقع ضمن نطاق هيمنة الولايات المتحدة ذات يوم.

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وبحسب صحيفة "South China Morning Post" الصينية، "طرحت بكين مبادرة لاستئناف مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل، كما وشددت على أنها تدعم بثبات إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وزيادة المساعدات التنموية والإنسانية لفلسطين، ووقف الأعمال الاستفزازية. وتعتبر الزيارة جزءا من سلسلة من الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الصين لتحقيق التقارب مع العالم العربي، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه بكين لملء الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة. ففي السنوات الأخيرة، كان واضحاً أن منطقة الشرق الأوسط لم تعد تقدم أي قيمة استراتيجية تُذكر لواشنطن ما دفع الأخيرة إلى تحويل اهتمامها ومواردها نحو أوروبا الشرقية لاحتواء كل من روسيا والصين".

وتابعت الصحيفة، "منذ اندلاع الثورة في لبنان عام 1958، أصبحت الولايات المتحدة قوة مؤثرة في المنطقة وركزت على بناء العلاقات المتبادلة مع دول الخليج. وشملت هذه العلاقة توفير الأمن مقابل إمدادات ثابتة من النفط الخام، والتي شكلت استراتيجية حاسمة للحفاظ على الوجود الأميركي في المنطقة مع منع الدول العربية من شن هجمات ضد إسرائيل. وكانت الأخيرة المستفيد الأول من هذه العلاقة، حيث تلقت مساعدات اقتصادية وعسكرية كبيرة من الولايات المتحدة. نتيجة لذلك، برزت إسرائيل كأقوى دولة في المنطقة، مع القدرة على حماية نفسها من التهديدات التي تشكلها دول مثل لبنان وإيران والعراق في عهد صدام حسين".

وأضافت الصحيفة، "لكن إسرائيل تجد نفسها الآن في موقف حرج وهي تحاول إعادة تقييم نفسها في الشرق الأوسط، على الرغم من توقيع اتفاقيات ابراهيم مع بعض الدول العربية بوساطة أميركية. وكانت إقامة العلاقات الدبلوماسية لإسرائيل مع البحرين والإمارات العربية المتحدة والسودان والمغرب سببها المعارضة المتبادلة لإيران وفقدان الاهتمام بالقضية الفلسطينية على المستوى الحكومي بين الدول العربية. لكن لا يبدو أن هذا التقدم الذي أحرزته إسرائيل ذو أهمية خاصة بعد أن دخلت إيران على الخط. وتشير إعادة فتح السفارة الإيرانية في المملكة العربية السعودية إلى حقبة جديدة في العلاقات الإقليمية. وحول الاضطرار إلى الاختيار بين الولايات المتحدة والصين، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: "نحن جميعًا قادرون على إقامة شراكات وارتباطات متعددة، والولايات المتحدة تفعل الشيء نفسه في كثير من الحالات"، في إشارة واضحة إلى إسرائيل".

وبحسب الصحيفة، "يبدو أن الولايات المتحدة تكافح من أجل تقييم الوضع في الشرق الأوسط وتعديل نهجها وفقًا لذلك. إلا أنها تتمسك بقواعد اللعبة عينها وتعطي الأولوية لأمن إسرائيل ومصالحها على أمن ومصالح المنطقة بأكملها، بما في ذلك فلسطين. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك عندما خاطب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية، ووعد بأن واشنطن لا تزال تعطي الأولوية للتطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وذلك قبل يوم واحد من زيارته للرياض".

وتابعت الصحيفة، "لم تكن رحلة بلينكن إلى المملكة هدفها منع السعودية من قطع إنتاج النفط، أو لتأكيدها أن الولايات المتحدة ستضمن أمن المملكة بعد إنهاء الدعم الأميركي للعمليات الهجومية التي تقودها السعودية في اليمن، أو حتى لتهدئة العلاقات كي لا تبيع السعودية النفط باليوان بدلاً من الدولار الأميركي. عوضاً عن ذلك، جاءت زيارة بلينكن بطلب من إسرائيل، لكنه غادر دون التوصل إلى أي شيء. فالمنطقة قررت أخيرًا السعي لتحقيق السلام بفضل الجهود التي تقودها الصين. إن هذا الإخفاق في التقييم الدقيق للواقع الجديد في الشرق الأوسط يتسبب في فقدان الولايات المتحدة نفوذها وأهميتها. لقد بالغت الولايات المتحدة في ارتكاب الأخطاء مرات عديدة، ما جعل دول الخليج تفقد الثقة بأميركا وتتطلع إلى الصين لتسوية الصراع".

وأضافت الصحيفة، "بدلاً من الحفاظ على الحياد والتوسط بين الجانبين في الشرق الأوسط، وضعت الولايات المتحدة مصالحها الخاصة أولاً. في حالة فلسطين وإسرائيل، أتيحت لها فرص لحل النزاع على مدى السنوات الـ 75 الماضية، لكنها استخدمت إسرائيل بدلاً من ذلك لتوسيع نفوذها، بحيث أدت الحلقة المفرغة للأنظمة المدعومة من الولايات المتحدة والثورات الملونة والغزوات التي دبرتها الولايات المتحدة إلى إعاقة نمو منطقة غنية بالنفط وذات أهمية استراتيجية".

وبحسب الصحيفة، "كانت إسرائيل المستفيد الأكبر في ظل النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، واكتسبت نفوذاً غير مسبوق في الشرق الأوسط على الرغم من كونها منبوذة في المنطقة. وتدرك إسرائيل، أيضًا، أن نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط آخذ في التضاؤل. إن قبول واقع فلسطين، كما فعلت السعودية مع إيران، لن يؤدي إلا إلى تخفيف مخاوف إسرائيل الأمنية. وإذا استمرت إسرائيل في اتباع نهج الولايات المتحدة، فسوف تخسر في النظام العالمي الجديد".