Advertisement

عربي-دولي

موسكو تصد هجوما أوكرانيا في دونيتسك.. وكييف تحشد على حدود بيلاروسيا

Lebanon 24
21-06-2023 | 00:48
A-
A+
Doc-P-1079652-638229323710769866.jpg
Doc-P-1079652-638229323710769866.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يوماً جديداً من الاقتتال والتصعيد، حيث تحاول روسيا جني المزيد من المكاسب على الأرض وتسيطر على المزيد من الأراضي الأوكرانية، فيما تحاول قوات كييف استعادة أراضيها، بمساعدة لوجستية وعسكرية من الغرب.
Advertisement

وفي آخر التطورات الميدانية، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الفضائية الروسية تمكنت من صد هجوم للقوات الأوكرانية على محور تورسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى تكبيد الجيش الأوكراني خسائر كبيرة.

هذا، واتهمت روسيا أوكرانيا بحشد قوات كبيرة على الحدود البيلاروسية، فيما يستمر الهجوم الأوكراني المضاد في الجنوب وسط تضارب البيانات حول المعادلة الميدانية للمعارك بين الجانبين. وبحسب البيان الروسي، تم رصد نشر فرقة عسكرية كبيرة على طول الحدود مع بيلاروسيا، ما يعد تخطيطا لعمليات تسلل من جانب جماعات استطلاع.
وميدانيا أيضا، قالت مجلة "بيلد" الألمانية إن روسيا بدأت هجوما مفاجئا على محاور خاركوف ولوغانسك، مؤكدة أن قلة من الناس توقعت حدوث هذا الأمر. وأفادت المجلة أن الجيش الروسي شن هجوما في اتجاه لوغانسك، حيث اقترب من كوبيانسك لمسافة كيلومترين، على خلفية البيانات حول الهجوم المضاد المستمر للقوات الأوكرانية، كما قالت إن القوات الروسية سيطرت على مواقع بالقرب من كريمينايا، الواقعة على حدود منطقتي لوغانسك ودونيتسك.

وتشير المجلة أيضا إلى مركز التحليل الأميركي "معهد دراسة الحرب" الذي تؤكد بياناته الهجوم الروسي، وأفاد خبراء عسكريون للمجلة أن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية سيستمر أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أخرى. وبحسب توقعاته، فإن القوات المسلحة الروسية ستتصدى لهذه الهجمات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:20 | 2023-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2023-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2023-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2023-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2023-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2023-06-21
04:00 | 2023-06-21
03:52 | 2023-06-21
03:51 | 2023-06-21
03:30 | 2023-06-21
03:26 | 2023-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website