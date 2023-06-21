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تايوان: حاملة طائرات صينية تبحر في مضيق تايوان

Lebanon 24
21-06-2023 | 01:25
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قالت وزارة الدفاع في تايوان، إن حاملة طائرات صينية ومجموعتها القتالية أبحرت في مضيق تايوان.

وأشارت إلى أنها نشرت القوات المناسبة لمراقبة الحاملة.
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