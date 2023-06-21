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عربي-دولي

حرب المسيرات مستمرة في روسيا وأوكرانيا.. وآخرها ما حصل في محيط موسكو

Lebanon 24
21-06-2023 | 02:46
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أسقطت طائرتان مسيّرتان، قرب قاعدة عسكرية في محيط موسكو بدون تسجيل ضحايا ولا أضرار، على ما أفاد الحاكم المحلي أندري فوروبيوف.

وكتب فوروبيوف على تلغرام: "تحطمت مسيّرتان اليوم في الساعة 5:30 والساعة 5:50 صباحا قرب مستودعات قاعدة عسكرية" في قطاع نارو فومينسك على مسافة حوالى 50 كيلومترا جنوب موسكو، مشيرا إلى أن "عسكريين" روسا أسقطوا المسيّرتين.
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وقال حاكم منطقة موسكو: "عثر على الحطام، وليس هناك أضرار ولا ضحايا" داعيا السكان إلى "الحفاظ على هدوئهم".

وأوضح أن الأجهزة الخاصة الروسية تحقق في الموقع.

ونادرا ما استهدفت موسكو ومنطقتها الواقعة على مسافة أكثر من 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية بهجمات مسيّرات منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في  شباط 2022، في حين تزايد هذا النوع من الهجمات في مواقع أخرى من روسيا.

في مطلع أيار أسقطت مسيّرتان فوق الكرملين في هجوم نسبته موسكو إلى أوكرانيا.

كذلك، استهدفت مسيّرات في الأشهر الماضية قواعد عسكرية ومنشآت للطاقة في روسيا.
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