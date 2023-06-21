الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات إضافية إلى الضفة الغربية

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الدفع بالمزيد من الكتائب العسكرية إلى الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب التطورات الأمنية في اليومين الأخيرين وتحديداً بعد عملية مستوطنة "عيلي" والتي سقط فيها 4 مستوطنين إسرائيليين.وقال المتحدث في بيان إن القرار أتى في أعقاب مشاورات أمنية وتقييم للوضع الميداني. وأفاد البيان بأن هذه التعزيزات تأتي إضافة إلى التعزيزات التي تم الدفع بها في الأسابيع القليلة الماضية.