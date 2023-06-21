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عربي-دولي

مقتل شخصين وإصابة 30 بانقلاب قطار في تونس

Lebanon 24
21-06-2023 | 02:44
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أفادت الإذاعة التونسية الرسمية، عن مقتل شخصين وإصابة 30 آخرين في انقلاب قطار رابط بين صفاقس وتونس العاصمة عند محطة مساكن.

وقالت إذاعة "موزاييك أف أم" إن قطارا كان متجها نحو قابس انحرف عن مساره وانقلب عند محطة مساكن من ولاية سوسة، ما أدى إلى مقتل سائق القطار.
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وأشارت الإذاعة إلى حالة من "الفزع والهلع و الإغماء" في صفوف الركاب من دون تسجيل أي خسائر بشرية في صفوفهم. وأكدت أنه سيتم تأمين حافلات لنقل المسافرين إلى وجهتهم.

وأوضحت الإذاعة أن الحادث وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، وأن القتيلين هما سائق القطار ومساعده، وفقا لتقارير أولية أكدها مسؤول طبي.
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