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عربي-دولي

الرئيس الجزائري يُقيل وزير الاتصال.. اليكم ما جرى ليلاً

Lebanon 24
21-06-2023 | 03:05
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أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان نشر، ليل الثلاثاء الأربعاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون أقال وزير الاتصال محمد بوسليماني.

وذكر البيان الذي نشر على غير العادة قرابة منتصف الليل "بعد استشارة الوزير الأول، أنهى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مهام وزير الاتصال محمد بوسليماني، وكلف الأمينة العامة لوزارة الاتصال بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة".
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ولم تعط رئاسة الجمهورية أي تفاصيل حول سبب هذا القرار.
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