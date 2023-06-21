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حاكم ولاية فلوريدا: لو كان ابن بايدن جمهورياً لكان في السجن منذ سنوات

Lebanon 24
21-06-2023 | 03:09
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تمكنت الحملة الرئاسية لحاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس من جمع تبرعات بعد أنباء عن صفقة الإقرار التي قدمها هانتر بايدن، أمس الثلاثاء، داعية إلى إنهاء ما وصفته بأنه "نظام من مستويين للعدالة".
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وبدأت الرسالة الإلكترونية لجمع التبرعات باقتباس من تصريحات ديسانتس يقول فيها: "إذا كان هانتر بايدن جمهورياً، لكان في السجن منذ سنوات".

وجاء في الرسالة الإلكترونية لجمع التبرعات: "لقد علمنا الآن أن هانتر بايدن قد تلقى صفقة طيبة ولا يواجه أي اتهامات بشأن مزاعم الفساد الضخمة التي تم توجيهها ضده". وأضاف: "نحن بحاجة إلى إنهاء نظام العدالة ذي المستويين بشكل نهائي".

وتابع بيان الحملة: "إذا لم نهزم جو بايدن واليسار الفاسد في هذه الانتخابات المقبلة، فلا يمكنك إلا أن تتوقع رؤية المزيد من إساءة استخدام السلطة لليسار وهذا يتوقف فقط إذا انتخبنا الحاكم رون ديسانتيس كرئيسنا المقبل".

وقالت وثائق المحكمة المرفوعة، الثلاثاء، إن نجل الرئيس بايدن أقر بالذنب بارتكاب جرائم ضريبية في صفقة إقرار بالذنب مع المدعين العامين. ووافق بشكل منفصل على الدخول في برنامج تحويل ما قبل المحاكمة بتهمة حيازة السلاح، وهي تهمة يمكن إزالتها من سجله إذا امتثل لشروط البرنامج التأهيلي للمدانين والمدمنين.

من جانبهم استخدم الجمهوريون الآخرون هذا التطور لضرب الرئيس جو بايدن.

وشبه الرئيس السابق دونالد ترمب الصفقة بـ"تذكرة مرور" في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال".

وأضاف "رائع! لقد قضت وزارة العدل الفاسدة على مئات السنين من المسؤولية الجنائية من خلال منح هانتر بايدن مجرد "تذكرة مرور". وحذر قائلا "نظامنا مكسور!". (العربية)


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