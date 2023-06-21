بعد "خطأ حسابي".. فائض 6 مليارات دولار في المساعدات الأميركية لأوكرانيا

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وفي مايو، أصدر البنتاغون إعلانا مشابها، قال فيه إنه بالغ في تقدير قيمة الذخيرة والصواريخ والمعدات الأخرى بنحو 3 مليارات دولار، مؤكدا أن الرقم يمكن أن يرتفع بعد مزيد من التحقيق، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.



وأشارت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، إلى "خطأ حسابي" قدره 3.6 مليار دولار في السنة المالية الحالية و2.6 مليار دولار في السنة المالية 2022، التي انتهت في 30 أيلول الماضي. قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، إنها بالغت في تقدير قيمة الأسلحة التي أرسلتها إلى أوكرانيا بمقدار 6.2 مليار دولار على مدار العامين الماضيين، مما أدى إلى وجود فائض سيتم استخدامه في حزم الأمن المستقبلية، حسب شبكة " إيه بي سي نيوز".وفي مايو، أصدر البنتاغون إعلانا مشابها، قال فيه إنه بالغ في تقدير قيمة الذخيرة والصواريخ والمعدات الأخرى بنحو 3 مليارات دولار، مؤكدا أن الرقم يمكن أن يرتفع بعد مزيد من التحقيق، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.وأشارت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، إلى "خطأ حسابي" قدره 3.6 مليار دولار في السنة المالية الحالية و2.6 مليار دولار في السنة المالية 2022، التي انتهت في 30 أيلول الماضي.

وأكدت سينغ أن "الخطأ الحسابي" لن يؤثر على التسليم المستمر للمساعدات لأوكرانيا.



ويعني "الخطأ الحسابي" أن الولايات المتحدة لديها المزيد من التمويل المتاح لمساعدة هجوم كييف المضاد، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".



والآن لدى وزارة الدفاع الأميركية أموال إضافية في خزائنها لاستخدامها في دعم أوكرانيا وهي تواصل هجومها المضاد على روسيا.



وبناءً على التقديرات السابقة المعلنة في 13 يونيو، خصصت الولايات المتحدة أكثر من 40 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ غزو روسيا.



باستخدام الحساب الجديد، قدمت الولايات المتحدة بالفعل قرابة 34 مليار دولار من المساعدات.



ووافقت الولايات المتحدة على أربع جولات من المساعدات لأوكرانيا ردا على الغزو الروسي، بلغ مجموعها حوالي 113 مليار دولار، مع توجيه بعض هذه الأموال لتجديد المعدات العسكرية الأميركية التي تم إرسالها إلى الخطوط الأمامية، حسب "إيه بي سي نيوز".