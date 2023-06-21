Advertisement

عربي-دولي

بعد "خطأ حسابي".. فائض 6 مليارات دولار في المساعدات الأميركية لأوكرانيا

Lebanon 24
21-06-2023 | 03:26
A-
A+
Doc-P-1079695-638229401215978534.jpeg
Doc-P-1079695-638229401215978534.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، إنها بالغت في تقدير قيمة الأسلحة التي أرسلتها إلى أوكرانيا بمقدار 6.2 مليار دولار على مدار العامين الماضيين، مما أدى إلى وجود فائض سيتم استخدامه في حزم الأمن المستقبلية، حسب شبكة " إيه بي سي نيوز".
Advertisement

وفي مايو، أصدر البنتاغون إعلانا مشابها، قال فيه إنه بالغ في تقدير قيمة الذخيرة والصواريخ والمعدات الأخرى بنحو 3 مليارات دولار، مؤكدا أن الرقم يمكن أن يرتفع بعد مزيد من التحقيق، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأشارت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، إلى "خطأ حسابي" قدره 3.6 مليار دولار في السنة المالية الحالية و2.6 مليار دولار في السنة المالية 2022، التي انتهت في 30 أيلول الماضي.
وأكدت سينغ أن "الخطأ الحسابي" لن يؤثر على التسليم المستمر للمساعدات لأوكرانيا.

ويعني "الخطأ الحسابي" أن الولايات المتحدة لديها المزيد من التمويل المتاح لمساعدة هجوم كييف المضاد، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".

والآن لدى وزارة الدفاع الأميركية  أموال إضافية في خزائنها لاستخدامها في دعم أوكرانيا وهي تواصل هجومها المضاد على روسيا.

وبناءً على التقديرات السابقة المعلنة في 13 يونيو، خصصت الولايات المتحدة أكثر من 40 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ غزو روسيا.

باستخدام الحساب الجديد، قدمت الولايات المتحدة بالفعل قرابة 34 مليار دولار من المساعدات.

ووافقت الولايات المتحدة على أربع جولات من المساعدات لأوكرانيا ردا على الغزو الروسي، بلغ مجموعها حوالي 113 مليار دولار، مع توجيه بعض هذه الأموال لتجديد المعدات العسكرية الأميركية التي تم إرسالها إلى الخطوط الأمامية، حسب "إيه بي سي نيوز".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:33 | 2023-06-21
05:55 | 2023-06-21
05:38 | 2023-06-21
04:45 | 2023-06-21
04:30 | 2023-06-21
04:00 | 2023-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website