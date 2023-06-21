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عربي-دولي

الرئاسة المصرية: السيسي يتوجه إلى باريس للمشاركة في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد"

Lebanon 24
21-06-2023 | 03:51
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أعلنت الرئاسة المصرية، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، توجه اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، التي ستعقد على مدار يومي 22 و23 حزيران الجاري.
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وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، إن "مشاركة السيد الرئيس في هذا الحدث الهام تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلًا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نموًا، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خاصةً تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد".
وأضاف فهمي أن "القمة ستسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في الدول النامية".
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