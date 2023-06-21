26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الرئاسة المصرية: السيسي يتوجه إلى باريس للمشاركة في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد"
Lebanon 24
21-06-2023
|
03:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الرئاسة المصرية، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، توجه اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، التي ستعقد على مدار يومي 22 و23 حزيران الجاري.
Advertisement
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، إن "مشاركة السيد الرئيس في هذا الحدث الهام تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلًا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نموًا، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خاصةً تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد".
وأضاف فهمي أن "القمة ستسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في الدول النامية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مأساة على شاطىء لبنانيّ... شاهدوا بالصور ما حصل
Lebanon 24
مأساة على شاطىء لبنانيّ... شاهدوا بالصور ما حصل
07:35 | 2023-06-20
20/06/2023 07:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ستصبح أسعار الانترنت في لبنان بعد زيادة التعرفة (صورة)
Lebanon 24
هكذا ستصبح أسعار الانترنت في لبنان بعد زيادة التعرفة (صورة)
23:26 | 2023-06-20
20/06/2023 11:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة معروفة تحتفل بخطوبتها من مدير عام شركة... تعرفوا إلى حبيبها (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة معروفة تحتفل بخطوبتها من مدير عام شركة... تعرفوا إلى حبيبها (صور)
07:30 | 2023-06-20
20/06/2023 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. الغاء امتحانات شهادة البريفيه
Lebanon 24
رسمياً.. الغاء امتحانات شهادة البريفيه
03:37 | 2023-06-21
21/06/2023 03:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مدويّة عن "الهواتف".. خبرٌ يهم الجميع حول العالم!
Lebanon 24
مفاجأة مدويّة عن "الهواتف".. خبرٌ يهم الجميع حول العالم!
10:00 | 2023-06-20
20/06/2023 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:33 | 2023-06-21
قتيلان وجرحى بحادث انقلاب قطار في تونس
05:55 | 2023-06-21
أوكرانيا "تكسب أراض" قرب ميليتوبول وبرديانسك
05:38 | 2023-06-21
بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا قدرها 1,3 مليار دولار
04:45 | 2023-06-21
سوناك بمؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا: روسيا يجب أن تدفع الثمن
04:30 | 2023-06-21
بعد هجوم بايدن على الرئيس الصيني... كيف ردت بكين؟
04:00 | 2023-06-21
انطلاق عملية "الفرصة الأخيرة" لإنقاذ الغواصة "تيتان".. فهل تنجح؟
فيديو
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
00:01 | 2023-06-20
21/06/2023 13:53:21
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
21/06/2023 13:53:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
21/06/2023 13:53:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact