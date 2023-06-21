موسكو: الغرب يريد القضاء على سكان أوكرانيا من خلال إمدادها بالأسلحة

أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، أن الغرب يسعى للقضاء على الشعب الأوكراني من خلال زيادة إمداد كييف بالأسلحة.



وقالت زاخاروفا في تصريح لإذاعة "سبوتنيك": "إن هذه الكراهية (التي ترافق) تزويد الأسلحة، وهذا الحماس، والعناد لزيادة الإمدادات العسكرية، مع إدراك أن أوكرانيا تتقلص، يمكن تفسير كل هذا برغبتهم العميقة في القضاء على سكان أوكرانيا وهذا ما يفعله الغرب الجماعي".

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وأضافت زاخاروفا أن جميع المسؤولين الأميركيين يصرحون أنه "لا يمكن أن يكون هناك تجميد ومحادثات سلام ودبلوماسية في سياق الأزمة الأوكرانية الآن، لأنه أثناء... الأعمال القتالية ينبغي تسوية القضية" حسب رأيهم، مشيرة إلى أن الشعب الأوكراني هو "القضية" بالنسبة للأميركيين.

واختتمت زاخاروفا: "من وجهة نظر تسوية القضية الأوكرانية، ازدادت قناعتي بأن الكراهية قائمة على أساس التعصب القومي، وليست فقط من قبل نظام كييف تجاه السكان الناطقين بالروسية والروس، ولكن أيضا من قبل الغرب الجماعي تجاه سكان أوكرانيا".