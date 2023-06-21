Advertisement

عربي-دولي

موسكو: الغرب يريد القضاء على سكان أوكرانيا من خلال إمدادها بالأسلحة

Lebanon 24
21-06-2023 | 03:52
A-
A+
Doc-P-1079703-638229416702119267.jpeg
Doc-P-1079703-638229416702119267.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، أن الغرب يسعى للقضاء على الشعب الأوكراني من خلال زيادة إمداد كييف بالأسلحة.

وقالت زاخاروفا في تصريح لإذاعة "سبوتنيك": "إن هذه الكراهية (التي ترافق) تزويد الأسلحة، وهذا الحماس، والعناد لزيادة الإمدادات العسكرية، مع إدراك أن أوكرانيا تتقلص، يمكن تفسير كل هذا برغبتهم العميقة في القضاء على سكان أوكرانيا وهذا ما يفعله الغرب الجماعي".
Advertisement
وأضافت زاخاروفا أن جميع المسؤولين الأميركيين يصرحون أنه "لا يمكن أن يكون هناك تجميد ومحادثات سلام ودبلوماسية في سياق الأزمة الأوكرانية الآن، لأنه أثناء... الأعمال القتالية ينبغي تسوية القضية" حسب رأيهم، مشيرة إلى أن الشعب الأوكراني هو "القضية" بالنسبة للأميركيين.
واختتمت زاخاروفا: "من وجهة نظر تسوية القضية الأوكرانية، ازدادت قناعتي بأن الكراهية قائمة على أساس التعصب القومي، وليست فقط من قبل نظام كييف تجاه السكان الناطقين بالروسية والروس، ولكن أيضا من قبل الغرب الجماعي تجاه سكان أوكرانيا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:33 | 2023-06-21
05:55 | 2023-06-21
05:38 | 2023-06-21
04:45 | 2023-06-21
04:30 | 2023-06-21
04:00 | 2023-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website