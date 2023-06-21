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عربي-دولي

بعد هجوم بايدن على الرئيس الصيني... كيف ردت بكين؟

Lebanon 24
21-06-2023 | 04:30
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قالت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، إن وصف الرئيس الأميركي جو بايدن للرئيس الصيني "بالدكتاتور" ينتهك بشدة الكرامة السياسية للصين ويصل إلى حد الاستفزاز السياسي العلني.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في مؤتمر صحفي أن الصين مستاءة بشدة وترفض تماما هذه التصريحات.
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وأدلى بايدن بهذه التصريحات خلال حفل لجمع التبرعات في كاليفورنيا، الثلاثاء، بعد يوم من لقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع شي في زيارة إلى الصين كانت تهدف إلى تخفيف التوتر بين البلدين.

وقال بايدن في حفل لجمع تبرعات في كاليفورنيا: "السبب الذي جعل شي جين بينغ منزعجا للغاية عندما أسقطت ذلك المنطاد بما عليه من معدات تجسس، هو أنه لم يكن يعلم أنه كان موجودا هناك".

وأضاف: "هذا مصدر إحراج كبير للديكتاتوريين. عندما لا يعرفون ما يحدث. لم يكن من المفترض أن يذهب هذا (المنطاد) إلى هناك. لقد خرج عن المسار". وحلق ما يُشتبه بأنه منطاد تجسس صيني فوق المجال الجوي الأميركي في فبراير الماضي.

وزاد هذا الحادث، إلى جانب تبادل الزيارات بين المسؤولين الأميركيين والتايوانيين، التوتر بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة، كما قال بايدن إن الصين "تواجه صعوبات اقتصادية حقيقية". (سكاي نيوز عربية) 
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