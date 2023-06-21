سوناك بمؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا: روسيا يجب أن تدفع الثمن

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افتتح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في لندن.وأعلن سوناك في كلمة الافتتاح أن "روسيا يجب أن تدفع ثمن الدمار الذي أحدثته في أوكرانيا"، مشير اإلى العمل على "تحويل أموال روسيا المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا".وقال سوناك إن الرئيس الأوكراني فولديمير "زيلينسكي تعهد بإدارة أموال إعادة الإعمار بشفافية"، مضيفا "سنوفر قروضا لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار".وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن "أكثر من 400 شركة من 38 دولة ستشارك في إعادة إعمار أوكرانيا".وتعهد سوناك "بدعم أوكرانيا في ساحة المعركة وخارجها"، مشيرا إلى "ضرورة العمل على تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية".وأشار إلى أن "أوكرانيا تمر بتحديات معقدة بعد تدمير روسيا محطات الطاقة".وأمس الثلاثاء، صرح سوناك بأن بلاده تعتزم دعم الاقتصاد الأوكراني بنحو 3 مليارات دولار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة بينما تقاوم كييف العملية العسكرية الروسية.من المتوقع أن تحضر مؤتمر دعم أوكرانيا أكثر من ألف شخصية أجنبية من 61 دولة إلى جانب أقطاب الصناعة والاستثمار في العالم.ويسعى "المؤتمر الدولي لتعافي أوكرانيا 2023" إلى حشد مزيد من المساعدات من مستثمرين في القطاع الخاص لتعزيز الموارد المالية للدولة التي أنهكتها الحرب. (العربية)