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عربي-دولي

بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا قدرها 1,3 مليار دولار

Lebanon 24
21-06-2023 | 05:38
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء عن مساعدة اقتصادية أميركية جديدة لأوكرانيا مقدارها 1,3 مليار دولار تركز على حاجات الطاقة والبنى التحتية، لدى مشاركته في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار هذا البلد المنعقد في لندن.
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وقال بلينكن "مع استمرار روسيا في التدمير، نحن هنا لمساعدة أوكرانيا على إعادة البناء -- إعادة بناء الحياة وإعادة بناء بلدها وإعادة بناء مستقبلها".
المصدر: العربية
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