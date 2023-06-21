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أوكرانيا "تكسب أراض" قرب ميليتوبول وبرديانسك

Lebanon 24
21-06-2023 | 05:55
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أعلن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أندريه كوفاليف أن القوات الأوكرانية تكسب بعض الأراضي تجاه ميليتوبول وبرديانسك في منطقة زابوريجيا.

ونقلت تقارير عن كوفاليف قوله في منشور على قناة تابعة لمركز الإعلام العسكري الأوكراني على تيليغرام: "حققوا نجاحا جزئيا. إنهم يكسبون أراضي"، مضيفا أن بعض تلك الأراضي بالقرب من مستوطنتي مالا توكماتشكا وروبوتينا.
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وقال إن أوكرانيا تواصل التصدي لتقدم القوات الروسية في شرق البلاد مع حدوث "قتال عنيف بشكل استثنائي" قرب ليمان في دونيتسك.
 
من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية: "صد هجوم للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك وإلحاق خسائر بصفوفها".
 
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