قتيلان وجرحى بحادث انقلاب قطار في تونس

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أعلنت الإذاعة التونسية أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 31 آخرون جراء حادث انقلاب قطار بين قابس وتونس العاصمة.ونقلت الإذاعة عن مسؤول طبي قوله إن الحادث وقع في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وأن القتيلين هما سائق القطار ومساعده، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".ومن جانبها قالت إذاعة "موزاييك. إف . إم" التونسية، إن قطارا متجها نحو قابس انحرف عن مساره ما أدى لانقلابه وتسبب في "وفاة سائق القطار وأحد الركاب".وقد خلف الحادث إصابات إلى جانب حالات هلع وإغماء دون تسجيل أي خسائر بشرية في صفوف المسافرين، حسب "موازيك".