الكرملين: لا توجد أسباب لتمديد اتفاق الحبوب

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أكد الكرملين موقفه مجدداً بأنه "لا توجد أسباب" لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، قائلاً إن الاتفاق، الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة، لم يُنفذ بالشكل الصحيح.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في اتصال مع الصحافيين إن الأمم المتحدة اضطرت للاعتراف بأنهم "للأسف، لم ينجحوا في ممارسة التأثير اللازم على دول الغرب مجتمعة للوفاء بالبنود الخاصة بروسيا في الاتفاق".وكان يشير إلى قائمة المطالب الروسية التي تشمل إزالة ما تصفها موسكو بأنها عقبات أمام تصدير شحنات الحبوب والأسمدة الروسية.