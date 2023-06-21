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عربي-دولي

خبير ساهم في بناء الغواصة المفقودة يكشف "السيناريو الأسوأ"

Lebanon 24
21-06-2023 | 09:45
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فيما لا يزال العالم يبحث عن الغواصة "تيتان" المفقودة، تزداد التساؤلات بشأن مصيرها، وما يمكن أن يكون قد حدث لمن كانوا على متنها، وهو ما علّق عليه خبير ساهم في بناء الغواصة، ليكشف "السيناريو المخيف".
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كشف المهندس رون ألوم، الذي ساعد في بناء الغواصة لتصوير حطام سفينة "تايتانيك" من أجل الفيلم الشهير الذي خرج للنور عام 1997، أن البحث عن الغواصة المفقودة بمثابة "سباق مع الزمن".

وأوضح الخبير لشبكة "ناين نتوورك" الأسترالية أن "درجات الحرارة ستصل إلى درجتين مئويتين داخل الغواصة، وسيكون الأكسجين محدودا، وقد ينهار هيكل السفينة بسبب الضغط الهائل تحت الماء".

وأضاف: "دعونا نأمل ألا تكون مشكلة هندسية، لأنه إذا انهار الهيكل فإن ذلك سيكون كارثيا".

وقال: "هيكل الضغط يكون على شكل أسطوانة أو كرة، وهو قوي عندما يكون على هذا الشكل الدائري أو الاسطواني، لكن بمجرد تغير هذا الشكل، ينفجر. هذا الشيء سينهار مثل علبة صفيح".
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