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عربي-دولي

الأرجنتين.. إصابة العشرات في اشتباكات مع الشرطة (فيديو)

Lebanon 24
21-06-2023 | 12:30
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أصيب العشرات في شمال الأرجنتين عندما اشتبك متظاهرون مع الشرطة في مقاطعة خوجوي، احتجاجا على تعديل دستور المقاطعة الذي يحظر قطع الطرق والشوارع واحتلال المباني العامة.

واشتبك المئات مع الشرطة لعدة ساعات في شوارع العاصمة الإقليمية سان سلفادور دي خوخوي، حيث أحرقوا السيارات ورشقوا الحجارة. وردت الشرطة بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة العشرات من الجانبين.

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وقال مسؤول بخدمات الطوارئ لتلفزيون تي إن إن "حوالي 50 إلى 70 شخصا تلقوا مساعدة طبية"، مبينا أن شخصا واحدا على الأقل في حالة خطيرة بعد إصابته في الرأس.

وصرح مسؤول في وزارة الامن الاقليمي لوكالة "فرانس برس" بأنه تم اعتقال ما لا يقل عن 20 شخصا.

وقالت حكومة المنطقة إن ما يقرب من 100 شخص، من بينهم أكثر من 60 ضابط شرطة، أصيبوا في الاشتباكات. (روسيا اليوم) 
 


المصدر: روسيا اليوم
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