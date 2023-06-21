Advertisement

عربي-دولي

خارجية إيران تحدد سبل دفع عملية تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا

Lebanon 24
21-06-2023 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1079807-638229641541542870.jpg
Doc-P-1079807-638229641541542870.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مساعد وزير خارجية إيران علي أصغر حاجي، في حديث لمراسل "نوفوستي"، إن تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق يعني مناقشة قضية اللاجئين وأمن الحدود وتواجد تركيا في سوريا.

وذكر حاجي الذي يرأس الوفد الإيراني في محادثات أستانا حول سوريا، أن تطبيع العلاقات بين البلدين ليس عملية بسيطة ولها أبعاد متعددة في آن واحد.
Advertisement

وأضاف: "نحاول التحرك في هذا الاتجاه خطوة بخطوة، وهناك العديد من المسائل مثل مكافحة الإرهاب والتعاون التجاري وقضية أمن الحدود، والوجود العسكري التركي في سوريا، وكذلك هناك مشكلة اللاجئين السوريين التي تعتبر مشكلة بالنسبة لتركيا".

وأمس الثلاثاء، استضافت أستانا، اجتماعا رباعي الأطراف على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران، حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة. وشارك في اللقاء عن روسيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وعن تركيا - نائب وزير الخارجية بوراك أكشابار، وعن سوريا - نائب وزير الخارجية أيمن سوسان، وعن إيران - مساعد وزير الخارجية علي أصغر حاجي. (روسيا اليوم)               

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2023-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2023-06-21
12:45 | 2023-06-21
12:30 | 2023-06-21
12:30 | 2023-06-21
12:11 | 2023-06-21
12:06 | 2023-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website