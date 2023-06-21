خارجية إيران تحدد سبل دفع عملية تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا

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قال مساعد وزير خارجية إيران علي أصغر حاجي، في حديث لمراسل "نوفوستي"، إن تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق يعني مناقشة قضية اللاجئين وأمن الحدود وتواجد تركيا في سوريا.وذكر حاجي الذي يرأس الوفد الإيراني في محادثات أستانا حول سوريا، أن تطبيع العلاقات بين البلدين ليس عملية بسيطة ولها أبعاد متعددة في آن واحد.وأضاف: "نحاول التحرك في هذا الاتجاه خطوة بخطوة، وهناك العديد من المسائل مثل مكافحة الإرهاب والتعاون التجاري وقضية أمن الحدود، والوجود العسكري التركي في سوريا، وكذلك هناك مشكلة اللاجئين السوريين التي تعتبر مشكلة بالنسبة لتركيا".وأمس الثلاثاء، استضافت أستانا، اجتماعا رباعي الأطراف على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران، حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة. وشارك في اللقاء عن روسيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وعن تركيا - نائب وزير الخارجية بوراك أكشابار، وعن سوريا - نائب وزير الخارجية أيمن سوسان، وعن إيران - مساعد وزير الخارجية علي أصغر حاجي. (روسيا اليوم)