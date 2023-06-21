اشتباكات بين الدروز والشرطة الإسرائيليّة في قرية بالجولان

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نظم مئات من قرى عربية درزية في هضبة الجولان المحتلة، اليوم الأربعاء، احتجاجا على خطط إسرائيلية لإقامة مزرعة رياح، واشتبك بعضهم مع شرطة مكافحة الشغب في مواجهة عنيفة غير معتادة أسفرت عن إصابة أشخاص عدة.احتلت إسرائيل هضبة الجولان السورية في حرب عام 1967، وعملت بشكل عام على تهدئة العلاقات بالطائفة الدرزية في الهضبة الاستراتيجية، والتي يجاهر العديد من أعضائها بالولاء لدمشق.واشتكى بعض الدروز من إهمال السلطات الإسرائيلية، وينظر سكان الجولان إلى شروع في إسرائيل بناء عدة توربينات رياح على أنه انتهاك. (سكاي نيوز)