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بريطانيا.. الشرطة توقف مشتبهاً به في حادث طعن بلندن

Lebanon 24
21-06-2023 | 10:49
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أعلنت الشرطة البريطانية، الأربعاء، إنها ألقت القبض على رجل بعد حادث طعن في مستشفى "ميدلسكس" المركزي في لندن.

وأضافت الشرطة أنه "تم العثور على شخصين مصابين بجروح نتيجة الطعن"، لافتةً إلى أنها "لا تتعامل مع الحادث في الوقت الحالي على أنه حادث إرهابي".
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