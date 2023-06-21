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عربي-دولي

آخر الأخبار عن الغواصة المفقودة... ماذا يعني سماع أصوات "قرع" كل 30 دقيقة؟

Lebanon 24
21-06-2023 | 11:29
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فسر مستكشف أعماق البحار وعالم المحيطات ديفيد غالو، صديق قائد الغواصة المفقودة في المحيط الأطلسي بجوار السفينة الغارقة تايتانيك ما قد يعنيه صوت القرع في مهمة البحث عن الغواصة المفقودة، بأن صديقه هناك في الأعماق ويرى بأن هذه أفضل طريقة للتعرف على مكانهم.
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وقال مستكشف أعماق البحار وعالم المحيطات في مداخلة مع شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية إن هذه الأصوات التي تم رصدها من قاع المحيط تعني بأن هناك أخبارا جيدة بأنهم ما زالوا على قيد الحياة ولكنها أيضا تؤكد بأن الوقت ليس في صالحنا ويجب التحرك بسرعة لإنقاذهم قبل نفاد الوقت.

ونقلت وسائل الإعلام العالمية أن طواقم البحث عن غواصة "تيتان" سمعت أصوات قرع كل 30 دقيقة.

ثم بعد استخدام أجهزة السونار الإضافية، كان لا يزال الصوت يُسمع، هذا وفقًا لمذكرة داخلية للحكومة الأميركية، ولم يتضح بالضبط متى سُمع صوت هذا القرع.

وأشار تحديث لاحق إلى سماع المزيد من الأصوات، رغم عدم وصفها بأنها أصوات قرع. (العربية)
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