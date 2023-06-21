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عربي-دولي
قرار جديد لطالبان.. الفتيات ممنوعات من دخول هذه المراكز
Lebanon 24
21-06-2023
|
12:02
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ذكرت صحيفة "هاشتي صبح"، اليوم الأربعاء، أن أنصار حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان منعوا الفتيات من دخول المراكز التعليمية في محافظة غزنة الواقعة وسط البلاد.
وأفادت الصحيفة، نقلا عن مصادر محلية، أن حركة طالبان: "ألزمت كافة إدارات المؤسسات التعليمية في الولاية بعدم السماح للفتيات بالدراسة، مع فرض عقوبة بحق المخالفين". وتشير المصادر إلى أن المراكز التعليمية التي لم تعد تستقبل النساء، قد حولت إلى مراكز تدريس للغات الأجنبية.
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ويأتي قرار حظر دخول الفتيات إلى مراكز التعليم في عموم محافظة غزنة، بعد دخول مرسوم مماثل حيز التنفيذ في المقاطعة المسماة جاغوري، حيث لم يعلق أنصار طالبان بعد على هذه المعلومات.
وحظرت طالبان الدروس التعليمية على الفتيات في المدارس الثانوية والجامعات منذ وصولها إلى السلطة في عام 2021، كما منعت تواجد أعضاء هيئة التدريس من النساء، وأمرت بإبعادهن من العمل في جميع المجالات الوطنية والدولية.
وأثارت هذه القرارات موجة انتقادات من المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة. (روسيا اليوم)
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